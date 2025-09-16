Dışişleri Bakanlığı Yeni Yerleşkesinin Temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katılımıyla Atılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara genelinde 9 ayrı binada hizmet veren Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı, bu projeyle tek bir yerleşkede toplanacak. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yeni yapı, temsil gücü yüksek, modern ve fonksiyonel bir tasarımla inşa edilecek. Yerleşke, Ankara’nın Ümitköy Kavşağı’nda, 15 Temmuz Şehitler Bulvarı üzerinde yükselecek.

KULLANILMAYAN TAŞINMAZLAR FİNANSE EDİLECEK

Yeni kampüs projesi, kamu harcamalarında tasarruf ilkeleri gözetilerek hazırlandı. Devlet bütçesine ek bir maliyet oluşturmadan hayata geçirilecek proje için, Dışişleri Bakanlığı’na ait ve kullanılmayan taşınmazların değerlendirilmesi yoluyla finansman sağlanacak.

ÜÇ YIL İÇİNDE HİZMETE AÇILMASI PLANLANIYOR

Yerleşkenin yapımı, 27 Mart 2025 tarihinde Dışişleri Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında imzalanan protokol kapsamında sürdürülüyor. TOKİ tarafından 28 Temmuz'da gerçekleştirilen ihalenin ardından, inşaat çalışmaları 15 Ağustos itibarıyla resmen başladı. Projenin üç yıl içinde tamamlanarak hizmete açılması öngörülüyor.

Yaklaşık 300 bin metrekare kapalı alana sahip olacak kampüs; özgün ve anıtsal mimarisi, yüksek güvenlik donanımı ve ileri teknolojiye sahip altyapısıyla dikkat çekecek. Çevreye duyarlı bir anlayışla tasarlanan yerleşkede; geniş toplantı salonları, açık hava tören alanları, müze ve sergi bölümleri ile sosyal alanlar yer alacak. Bu yeni merkez sadece bir çalışma alanı değil, aynı zamanda kurumsal aidiyeti artıran, iş birliğini ve etkileşimi teşvik eden bir yaşam alanı olarak da hizmet verecek.

Uluslararası protokol ihtiyaçlarını karşılayacak temsil alanları, çağdaş tasarımı ve fonksiyonelliğiyle dikkat çeken proje, Türkiye'nin dış politika vizyonunu ve Dışişleri Bakanlığı’nın kurumsal kimliğini yansıtacak nitelikte olacak. Modern, güvenli ve konforlu bir çalışma ortamı sunacak yeni kampüs, ülkemizin diplomatik kapasitesine önemli katkılar sağlayacak.

Kaynak: DHA