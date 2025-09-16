Mersin'de Bitkin Şahin Tedavi Altına Alındı

Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye personeli tarafından bitkin halde bulunan şahin, doğa koruma ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Mersin'de Bitkin Şahin Tedavi Altına Alındı
Mersin’in Erdemli ilçesinde Merkez Mahallesi'nde Salim Göküş Parkı çevresinde yaralı ve bitkin halde şahini gören Erdemli Belediyesi personeli Hikmet Tuncar yardıma gitti.

Mersin'de Bitkin Şahin Tedavi Altına Alındı - Resim : 1

KORUMA ALTINA ALINDI

Şahin'i tutan Tuncar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bildirdi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, bitkin haldeki şahini teslim aldı. Şahin, tedavisi için Tarsus'ta bulunan hayvanat bahçesine gönderildi. Tedavisi sonrasında şahinin iyileşmesi halinde tekrar doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Mersin'de Bitkin Şahin Tedavi Altına Alındı - Resim : 2

Kaynak: İHA

