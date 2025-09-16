İzmir'de Traktör Şarampole Devrildi! Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
İzmir'de Traktör Şarampole Devrildi! Sürücü Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Yeniköy Mahallesi Aktaşlı mevkisinde mısır slajı taşıyan Hasan Çakır'ın (33) kullandığı 35 ZHE 27 plakalı traktörün sol ön tekeri koptu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Çakır'ın traktörü şarampole devrildi.

Sürücü, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Çakır'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Çakır'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Trabzonspor’da Kılıçlar Çekildi! Eski Başkan Sadri Şener’den Ali Koç’a Gözdağı: Umarım Trabzon’daki Maça Kendisi Gelir… Sadri Şener’den Ali Koç’a Gözdağı
Mersin’de Bitkin Halde Bulunan Şahin Tedaviye Alındı Mersin’de Bitkin Halde Bulunan Şahin Tedaviye Alındı
Kırşehir’de Ruhsatsız Silah Taşıyan 2 Kişi Yakalandı Kırşehir’de Ruhsatsız Silah Taşıyan 2 Kişi Yakalandı
Emekli Maaşı Zammı 2026 Son Dakika: SSK ve Bağkur İçin 4 Farklı Hesap! Hangi Maaş Ne Kadar Oranla Artacak? SSK ve Bağkur Emekli Maaşı İçin 4 Farklı Hesap
ÇOK OKUNANLAR
İlçe Seçim Kurulu Kararını Verdi... Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber! Tek Yetkili Genel Merkez Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber!
Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a Yeni Teklif! Tek Bir Şartları Var: Kabul Ederse Servet Kazanacak Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a Yeni Teklif
CHP’nin Kurultay Davası Ertelenir Ertelenmez Aradı! Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu
İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı
Fatih Altaylı'dan Çarpıcı 'Kurultay Davası' İddiası! 'Tüm Adaylar Yok Hükmünde Olacak' 'Tüm Adaylar Yok Hükmünde Olacak'