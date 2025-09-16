Kırşehir’de Ruhsatsız Silah Taşıyan 2 Kişi Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaman ilçesine bağlı Çağırkan köyü yakınlarında önleyici kolluk devriyesi kapsamında uygulama yaptı. Denetim sırasında yaya halde bulunan F.M. ve E.B. isimli şahısların üst araması gerçekleştirildi.

TABANCA VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ile 4 adet fişek ele geçirildi. Tabanca ve fişeklere el konuldu. Şüphelilere toplam 23 bin 854 TL idari para cezası kesildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA