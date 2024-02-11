Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 7.36'da Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde dir deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 5.74 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 11, 2024
Büyüklük:4.4 (Ml)
Yer:Yüksekova (Hakkari)
Tarih:2024-02-11
Saat:07:36:29 TSİ
Enlem:37.40194 N
Boylam:43.98944 E
Derinlik:5.74 km
Detay:https://t.co/HM1knMtHWE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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