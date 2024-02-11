Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 7.36'da Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde dir deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 5.74 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Hakkari Deprem AFAD
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