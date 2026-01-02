Hakkari-Van Kara Yoluna Çığ Düştü! Felaket Böyle Geldi

Hakkari-Van kara yolu üzerindeki 1'inci tünel mevkiinde bulunan Aslankaya Mağarası yakınına çığ düştü. Ekiplerin bölgede çalışması devam ederken o anlar bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Son Güncelleme:
Hakkari-Van kara yolu üzerindeki 1'inci tünel mevkiinde bulunan Arslankaya Mağarası yakınlarına, ekiplerin yol temizleme çalışmaları sırasında çığ düştü.

Çığın düştüğü anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, yetkililer yüksek kesimlerde 4 metreyi bulan kar yığınlarından ötürü çığ riski konusunda uyardı.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Kısmen kapalı olan kara yolunun riskli olduğunu belirten yetkililer, bugünlerde acil durumlar dışında vatandaşlara seyahat etmemeleri için de uyarılarda bulundu.

Öte yandan bölgede Karayolları ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin çalışması sürüyor.

Son Güncelleme:
