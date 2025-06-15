Hakan Fidan, Lavrov ile Görüştü! 'Çözüm İçin Tek Yol Diplomasi'

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İsrail İran’a düzenlediği saldırılara hız kesmeden devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürdürdüğü barış diplomasisine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile kritik teması da eklendi.

'TEK YOL DİPLOMASİ'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede Bakan Fidan'ın, "Gelişmeler endişe verici, çözüm için tek yol diplomasi" dediği aktarıldı.

Öte yandan Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan da ‘Bölgenin savaşa tahammülü yok, tek yol müzakere’ demişti.

ANKARA’DA 4’LÜ ZİRVE YAPILMIŞTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, daha önce de Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bir araya gelmiş, İsrail ve İran arasındaki saldırılara ilişkin bir değerlendirmede bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti. Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

ÜST DÜZEY İSİMLER HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

Saldırılan üçüncü günde de devam etmiş, İsrail'de 13 kişinin öldüğü, 380 kişinin yaralandığı bildirilmişti. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, İran'ın "nükleer silahların yanı sıra yüzlerce balistik füzeye sahip olmayı amaçladığı" iddiasında bulunmuştu.

Cohen, "İsrail'de yıkılan her bir binaya karşılık Tahran ve İran'da 100 bina yıkılacak" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi