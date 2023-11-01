Hakan Fidan, AB toplantısı için Berlin'e gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği'nin Genişlemesi konulu Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere yarın Berlin'e gidiyor.

Bakanlıktan yapıla açıklamaya göre Fidan, görüşme öncesi Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ikili bir görüşme yapacak ve bazı mevkidaşlarıyla temaslar gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Sayın Bakanımız, Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı evsahipliğinde 2 Kasım 2023 tarihinde düzenlenecek “AB Genişlemesi ve Reformu Konulu Dışişleri Bakanları Konferansı”na katılmak üzere Berlin’i ziyaret edecektir. AB’ye üye ve aday ülkelerin davet edildiği Konferans’ta, AB’nin genişleme stratejisinin temel dinamikleri ile gerek Birliğin gerek aday ülkelerin atması gereken adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunulacaktır. Sayın Bakanımızın Konferans öncesinde Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ikili bir görüşme ve konferans marjında bazı mevkidaşlarıyla temaslar gerçekleştirmesi de öngörülmektedir."

Sayın Bakanımızın AB’nin Genişlemesi Konulu Bakanlar Konferansı’na Katılmak Üzere Berlin’i Ziyareti Hk. https://t.co/KQKZXptmto pic.twitter.com/gxWm764j4M November 1, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem