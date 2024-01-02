Hablemitoğlu suikastının firari sanığı Nuri Gökhan Bozkır yakalandı

Necip Hablemitoğlu'nun suikastinin şüphelilerinden, Nuri Gökhan Bozkır, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Hablemitoğlu suikastının firari sanığı Nuri Gökhan Bozkır yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonla Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Necip Hablemitoğlu suikastının firari sanığı Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalandığı bilgisini paylaştı.

Yapılan açıklamada "18.12.2002 tarihinde Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden, "terör örgütlerine silah sağlama" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından UYAP aranma kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, 02.01.2024 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Necip Hablemitoğlu suikastı davası sanıklarından, MİT operasyonuyla Ukrayna'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır geçen temmuz ayında firar etmişti.

Hablemitoğlu davasında tutuksuz yargılanan Bozkır, Şanlıurfa'da görülen silah kaçakçılığı davasında 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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