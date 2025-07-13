Güneş Daha da Yakacak! Kavurucu Sıcaklar Yeni Haftada Geri Geliyor, Bu Saatlerde Dışarı Çıkmayın

Meteorolojiden alınan son tahminlere göre kavurucu sıcaklar geri geliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıklar yeni haftada 8 dereceye kadar artacağı bildirilirken, uzmanlar vatandaşları güneş çarpmasına karşı uyardı.

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Güneş Daha da Yakacak! Kavurucu Sıcaklar Yeni Haftada Geri Geliyor, Bu Saatlerde Dışarı Çıkmayın
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki günlerde yurt genelinde güneş etkisini daha da gösterecek, kavurucu sıcaklar yeniden etkili olacak. İç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının ise 4 ila 8 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

43 DERECEYİ BULACAK

Hava sıcaklıklarının en yüksek seyredeceği bölge Güneydoğu Anadolu olacak. Bölgede bazı il merkezlerinde termometrelerin 43 ila 44 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Sıcak havaların etkisiyle özellikle bu bölgede yaşayan vatandaşların daha dikkatli olmaları ve tedbir almaları öneriliyor. Uzmanlar özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşları günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı, güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Büyükşehirlerde hava sıcaklıklarının Ankara'da 37 ila 38 derece arasında seyretmesi öngörülürken, 15 Temmuz Salı ve 16 Temmuz Çarşamba günlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz üzerinde 30 ila 31 derece civarında olacağı, İzmir'de ise 35 ila 37 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

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Kaynak: ANKA

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