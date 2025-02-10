Gülseven Ailesinin Acı Günü: İki Şehirde 3 Gün Taziye Kuruldu, Binlerce Seveni Yalnız Bırakmadı

Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in babası Hasan Gülseven için İstanbul ve Diyarbakır'da taziyelerin üçüncü gününde mevlit okutuldu. Gülseven ailesini sevenleri yalnız bırakmadı. Taziyeye siyasetçiler, STK temsilcileri, kanaat önderleri ile çok sayıda iş insanı katıldı.

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Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in babası Hasan Gülseven 7 Şubat'ta hayatını kaybetti. Hasan Gülseven için Diyarbakır'ın Bismil ilçesi ile İstanbul'da 3 gün taziye kuruldu. Taziyelerin 3'üncü gününde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okutuldu, yemek verildi.

Gülseven Ailesinin Acı Günü: İki Şehirde 3 Gün Taziye Kuruldu, Binlerce Seveni Yalnız Bırakmadı - Resim : 1 Bismil'deki mevlit programına 3 bini aşkın kişi katıldı. Diyarbakır ve bölgenin önde gelen siyasetçileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri ve iş insanları Gülseven ailesini yalnız bırakmadı.

Gülseven Ailesinin Acı Günü: İki Şehirde 3 Gün Taziye Kuruldu, Binlerce Seveni Yalnız Bırakmadı - Resim : 2

MEVLİT OKUTULDU

İstanbul'daki taziye ise 3 gün boyunca bir otelde yapıldı. Burada da taziyenin 3. gününde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okutuldu. Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven taziyeleri kabul etti.

Gülseven Ailesinin Acı Günü: İki Şehirde 3 Gün Taziye Kuruldu, Binlerce Seveni Yalnız Bırakmadı - Resim : 3

Siyasetçiler, bürokratlar, ülkenin önde gelen iş insanları, aile dostları ve Gülseven Medya Grubu çalışanları aileyi yalnız bırakmadı. Mevlit programına da çok sayıda kişi katıldı.

Gülseven Ailesinin Acı Günü: İki Şehirde 3 Gün Taziye Kuruldu, Binlerce Seveni Yalnız Bırakmadı - Resim : 4

BAHÇELİ'DEN TAZİYE TELEFONU

Gülseven ailesinin ileri gelenlerinden Hasan Gülseven'in hayatını kaybetmesinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti. Bahçeli'nin tedavi gördüğü hastaneden Necat Gülseven'i arayıp başsağlığı iletmesi aile fertlerini duygulandırdı.

Devlet Bahçeli'den Gülseven'e Başsağlığı TelefonuDevlet Bahçeli'den Gülseven'e Başsağlığı TelefonuGüncel
Gülseven Medya Grubu'nun Acı Günü... Necat Gülseven'in Babası Hayatını KaybettiGülseven Medya Grubu'nun Acı Günü... Necat Gülseven'in Babası Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Taziye Necat Gülseven MHP Devlet Bahçeli Diyarbakır İstanbul
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