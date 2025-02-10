Sağlık Bakanlığı’ndan Afetler İçin Yeni Adım, Kurulmayan İl Kalmayacak

Halk sağlığı için harekete geçen Sağlık Bakanlığı, 81 ili de yakından ilgilendiren yeni bir adımını duyurdu. Bakanlık, tüm illerde halk sağlığı acil müdahale ekiplerinin kurulacağını açıkladı.

81 İLDE ACİL MÜDAHALE EKİBİ KURULACAK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: Afet, yangın, sel, deprem, salgın hastalıklar başta olmak üzere ani gelişen halk sağlığı durumlarında birinci basamak sağlık hizmet sunumunun kapasitesini, erişilebilirliğini, etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilimizde Halk Sağlığı Acil Müdahale Ekipleri kurulacak.

Sağlık Bakanlığı’nın 2024-2028 yıllarını kapsayan stratejik planı dahilinde il sağlık müdürlükleri bünyesinde kurulacak bu ekipler, afet ve acil sağlık durumlarında görev yapacak.

Kaynak: DHA