İzmir'de Ruhsatsız Silah Operasyonunda 3 Gözaltı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yasa dışı silah ticareti ve bireysel silahlanmaya yönelik operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir'de Ruhsatsız Silah Operasyonunda 3 Gözaltı

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Ödemiş Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bireysel silahlanma, yasa dışı yollarla üretilen ya da ele geçirilen ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği bulundurulmasının engellenmesine yönelik 4 - 6 Şubat tarihleri arasında çalışmalar gerçekleştirdi.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belirlenen şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca, 1 tüfek ve bin 389 tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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