Devlet Bahçeli'den Gülseven'e Başsağlığı Telefonu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden TV100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven’in babası Hasan Gülseven için taziye dileğinde bulunmak üzere Necat Gülseven’i telefonla aradı.

İstanbul'daki Polat Bosphorus Otel'de gerçekleşen taziye programında Bahçeli’nin araması duygusal anlara sahne oldu. Başsağlığı dileklerini ileten MHP lideri, TV100’ün başarılı yayınlarını da takdirle karşıladığını belirtti. Bahçeli ve Gülseven arasında uzun süren görüşmenin ardından, Gülseven ailesi duygu dolu anlar yaşadı. Necat Gülseven’in annesi gözyaşlarını tutamadı.

MHP'Lİ ÖZDEMİR DE BAŞSAĞLIĞI DİLEMİŞTİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Hasan Gülseven’in vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.

Özdemir, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve TV100 kanalının sahibi Sayın Necat Gülseven’in muhterem babaları Hasan Gülseven beyfendinin vefatını teessürle öğrendik. Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri, yakınları ve TV100 camiasına başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun” ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: tv100