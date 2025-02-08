Devlet Bahçeli'den Gülseven'e Başsağlığı Telefonu

TV100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven’in babası Hasan Gülseven hayatını kaybetti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Gülseven'i arayarak başsağlığında bulundu.

Devlet Bahçeli'den Gülseven'e Başsağlığı Telefonu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden TV100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven’in babası Hasan Gülseven için taziye dileğinde bulunmak üzere Necat Gülseven’i telefonla aradı.

İstanbul'daki Polat Bosphorus Otel'de gerçekleşen taziye programında Bahçeli’nin araması duygusal anlara sahne oldu. Başsağlığı dileklerini ileten MHP lideri, TV100’ün başarılı yayınlarını da takdirle karşıladığını belirtti. Bahçeli ve Gülseven arasında uzun süren görüşmenin ardından, Gülseven ailesi duygu dolu anlar yaşadı. Necat Gülseven’in annesi gözyaşlarını tutamadı.

MHP'Lİ ÖZDEMİR DE BAŞSAĞLIĞI DİLEMİŞTİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Hasan Gülseven’in vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.

Özdemir, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve TV100 kanalının sahibi Sayın Necat Gülseven’in muhterem babaları Hasan Gülseven beyfendinin vefatını teessürle öğrendik. Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri, yakınları ve TV100 camiasına başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun” ifadelerine yer vermişti.

Gülseven Medya Grubu'nun Acı Günü... Necat Gülseven'in Babası Hayatını KaybettiGülseven Medya Grubu'nun Acı Günü... Necat Gülseven'in Babası Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: tv100

Etiketler
Devlet Bahçeli MHP Necat Gülseven
Çanakkale Boğazı'nda Korku Dolu Anlar: Bir Yolcu Feribottan Düştü Çanakkale Boğazı'nda Korku Dolu Anlar: Bir Yolcu Feribottan Düştü
Yüzde 50 İndirimi Duyan Koştu! Mağaza Açılışında Vatandaşlar Birbirini Ezdi! Mağaza Açılışında Vatandaşlar Birbirini Ezdi
Arabanın Çarptığı Köpek Tampona Sıkıştı Arabanın Çarptığı Köpek Tampona Sıkıştı
Ege Denizi'nde Depremler Aralıksız Sürüyor Ege Denizi'nde Depremler Aralıksız Sürüyor
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
Develerde Bulunan Hörgücün Amacını Duyunca Çok Şaşıracaksınız Develerde Bulunan Hörgücün Amacını Duyunca Çok Şaşıracaksınız
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Küçükçekmece'de Korkutan Görüntüler İstanbul Küçükçekmece'de Korkutan Görüntüler
Hem Bayram İkramiyesi Hem Emekli Promosyonu! Emekli için Çifte Ek Kazanç Kapısı: Rakam 34 Bin Lirayı Bulabilir Emekli için Çifte Ek Kazanç Kapısı, 34 Bin TL'yi Bulabilir
Alışverişte En Çok Kredi Kartı Kullanan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada Alışverişte En Çok Kredi Kartı Kullanan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada
'Hançer' Tartışmasında Son Perde: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'İhanet' Yanıtı Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'İhanet' Yanıtı
Koç Holding Şaşırttı: Borsa İstanbul'un En Değerli Şirketleri Belli Oldu Koç Holding Şaşırttı: Borsa İstanbul'un En Değerli Şirketleri Belli Oldu