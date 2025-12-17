Gülşah Durbay'ın Vefatının Ardından Şehzadeler Belediyesi’nde Olağanüstü Seçim Takvimi Netleşti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa Valiliği tarafından Şehzadeler Belediyesine gönderilen yazı doğrultusunda, belediye meclisinin olağanüstü toplanarak yeni belediye başkanını seçmesi kararlaştırıldı. Yazıda, meclis toplantısına ilişkin çağrı ve duyuruların usule uygun şekilde yapılması istendi.

SEÇİM 19 ARALIK’TA YAPILACAK

Valilik yazısına göre Şehzadeler Belediye Meclisi, Meclis Birinci Başkan Vekili başkanlığında 19 Aralık 2025 Cuma günü saat 16.30’da belediye meclis toplantı salonunda bir araya gelecek. Toplantıda, mevcut meclis üyeleri arasından yeni belediye başkanı seçilecek.

Olağanüstü toplantıyla birlikte, Gülşah Durbay’ın vefatının ardından boşalan başkanlık makamı için süreç tamamlanmış olacak.

Kaynak: Haber Merkezi