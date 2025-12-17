Külliye’de Anlamlı Görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Hind Rajab’ın Ailesini Ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu bir araçta mahsur kalarak katledilen 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın ailesini ve akrabalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Külliye’de Anlamlı Görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Hind Rajab’ın Ailesini Ağırladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu bir araçta mahsur kalarak yaşamını yitiren 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın ailesini ve akrabalarını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan aile fertleri arasında yer alan çocuklara ilgi gösterdi.

Külliye’de Anlamlı Görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Hind Rajab’ın Ailesini Ağırladı - Resim : 1

DİĞER AİLE FERTLERİYLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde yer almayan bazı aile fertleriyle de cep telefonu vasıtasıyla görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

Külliye’de Anlamlı Görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Hind Rajab’ın Ailesini Ağırladı - Resim : 2

FİLM, KÜLLİYE'DE İZLEYİCİYLE BULUŞMUŞTU

Hind Rajab'ın gerçek hikayesini konu alan "Hind Rajab'ın Sesi" filmi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen özel gösterimle izleyiciyle buluşmuş, bu gösterimde Hind Rajab'ın aile fertleri de yer almıştı.

Kaynak: AA

