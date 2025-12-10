Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Kaçarken Yakalandı! Gözaltı Sayısı 4'e Yükseldi

Altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne yönelik soruşturma derinleşti. Ünlü şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına kaçma hazırlığı yaptıkları sırada yakalanmıştı. Son gelişmelere göre, olayla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı.

Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen ve İstanbul’da yakalandıktan sonra Yalova’ya getirilen sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun emniyetteki sorguları sürüyor.

GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Operasyonda Gülter ve Ulu ile aynı evde gözaltına alınan 17 yaşındaki İrem isimli kişi serbest bırakıldı. Gülter ile Ulu’yu Yalova’dan İstanbul’a aracıyla götüren kişi ile İstanbul’da kaldıkları evin sahibi ise gözaltına alındı. Gözaltı sayısının 4'e yükseldiği öğrenildi.

'KASTEN ÖLDÜRME’ SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, teknik takipte olan Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun ‘Kasten öldürme’ suçundan gözaltına alındıkları öğrenildi. Kuvvetli somut delillerin dosyaya girdiği belirtildi. Bu arada dosya için gizlilik kararı çıkarıldı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Öte yandan bilirkişilerin olay yerinde inceleme gerçekleştirdikleri sırada olayla ilgili verilen ifadeyle, olay yerindeki canlandırma sırasında çelişkilerin olduğu bildirildi. Ayrıca Gülter ile Ulu’nun farklı zamanda toplamda 3 kez alınan ifadelerinde de çelişkilerin olduğu kaydedildi.

SAVCIDAN AÇIKLAMA

Şüphelilerin işlemleri sürerken, soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, “Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli, gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri" dedi.

Güllü Soruşturmasında Şok Operasyon! Kızının ve Arkadaşının Gözaltına Alınmadan Önceki Görüntüleri Ortaya ÇıktıGüllü Soruşturmasında Şok Operasyon! Kızının ve Arkadaşının Gözaltına Alınmadan Önceki Görüntüleri Ortaya ÇıktıGüncel

