Güllü Soruşturmasında Şok Operasyon! Kızının ve Arkadaşının Gözaltına Alınmadan Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı

Yalova’da şarkıcı “Güllü” olarak bilinen Gül Tut’un ölümüne ilişkin soruşturmada, yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirlenen Tuğyan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Adresteki 17 yaşındaki İrem de gözaltına alınırken, Gülter ve arkadaşının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında verilen yakalama kararının ardından, ünlü şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ADIM ADIM İZLENMİŞLER

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir süredir takip edilen Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, “riskli hareket profili” oluştuğu gerekçesiyle teknik ve fiziki izleme yapılıyordu. CMK kapsamında gerçekleştirilen iletişim analizleri ve konum çözümlemeleri sonucunda, Gülter’in olağan dışı temaslarda bulunduğu, kısa süreli yoğun hareketlilik gösterdiği adreslere gidip geldiği belirlendi.

Bu tespitler üzerine takip genişletildi. Gülter’le koordineli hareket ettiği değerlendirilen Sultan Nur Ulu da aynı kapsamda izlemeye alındı. Soruşturma tutanaklarına, iki ismin eş zamanlı hazırlıkları ayrıntılı biçimde işlendi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ PLANI YAPIYORLARDI

Soruşturmada kritik aşamaya, dün akşam saatlerinde ulaşıldı. Şüphelilerin yurt dışına çıkmak için hazırlık yaptığına ilişkin teknik bilgiler ve istihbari raporlar, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz’e iletildi.

Kaçış planının kesinleştiğini ortaya koyan değerlendirmeler sonrası Başsavcı Öksüz, derhal gözaltı talimatı verdi. Talimat üzerine Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstanbul Emniyeti ile koordineli olarak şüphelilerin güzergahını anlık takibe aldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İki emniyet biriminin ortak çalışmasıyla şüphelilerin İstanbul Büyükçekmece’de bir adreste oldukları belirlendi. Gece saatlerinde düzenlenen operasyonla Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu yakalandı.

Gözaltına alınan Gül Tut’un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun yakalanmadan hemen önceki anlarına ait görüntüleri de ortaya çıktı.

