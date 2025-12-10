Kırıkkale'deki Kimya Fabrikası Alevlere Teslim! Siyah Dumanlar Gökyüzünü Sardı
Kırıkkale'deki Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yer alan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Bahadır Kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Fabrikanın kimyasal madde üretimi veya depolama bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaynak: İHA
