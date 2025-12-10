Kırıkkale'deki Kimya Fabrikası Alevlere Teslim! Siyah Dumanlar Gökyüzünü Sardı

Kırıkkale'deki Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yer alan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Bahadır Kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kırıkkale'deki Kimya Fabrikası Alevlere Teslim! Siyah Dumanlar Gökyüzünü Sardı - Resim : 1

Fabrikanın kimyasal madde üretimi veya depolama bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Kırıkkale'deki Kimya Fabrikası Alevlere Teslim! Siyah Dumanlar Gökyüzünü Sardı - Resim : 2

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kırıkkale'deki Kimya Fabrikası Alevlere Teslim! Siyah Dumanlar Gökyüzünü Sardı - Resim : 3

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: İHA

