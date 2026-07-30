Gülistan Doku Soruşturmasında Çember Daralıyor: 4 Polis Memuru Daha Tutuklandı

Erzurum'daki Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 polisin daha tutuklanmasına karar verildi. Gözaltındaki 10 şüphelinin ise emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Bu şüphelilerin de ilerleyen saatlerde adliyeye getirilmeleri bekleniyor.

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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Gülistan Doku soruşturması kapsamında; 4.⁠ ⁠dalga operasyonda hakkında işlem yapılan ilk 8 şüpheliden 6’sı tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

4 POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı 2 adli kontrole itiraz etti.

10 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan diğer 10 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Erzurum Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor.

16 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Şu ana dek Gülistan Doku soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 16 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 21 ve 23 Temmuz tarihlerinde Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 16'sı tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Türkan Soner, eşi Handan Soner, ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok ile bir güvenlik korucusu da bulunuyor.

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Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA

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