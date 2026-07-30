İzmit Belediyesi Başkanvekili Belli Oldu

Tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yerine yapılan Başkanvekili seçimini üçüncü tur sonunda CHP’li Lütfü Obuz kazandı.

Son Güncelleme:
İzmit Belediyesi Başkanvekili Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Fatma Kaplan Hürriyet'in yerine vekalet edecek ismi belirlemek üzere İzmit Belediyesi Meclisi olağanüstü toplandı.

CHP'Lİ VE AK PARTİLİ İSİMLER YARIŞTI

Muhammed Ertürk'ün başkanlığında gerçekleştirilen temmuz ayı olağanüstü meclis toplantısında, başkan vekilliği için CHP Grubu Lütfü Obuz'u, AK Parti Grubu ise Hayrettin Ünlü'yü aday gösterdi.

SEÇİM 3. TURDA SONUÇLANDI

Meclisteki 22 CHP'li ve 15 AK Parti'li toplam 37 üyenin katılımıyla gizli oylama usulüyle seçim yapıldı. İlk turda 34 oy geçerli sayılırken, aday isimlerinin arasına nokta veya çizgi konulması nedeniyle 3 oy geçersiz kabul edildi. Bu turda Lütfü Obuz 21, Hayrettin Ünlü 13 oy aldı. İkinci tur oylamasında ise 1 oy geçersiz sayıldı; Obuz 21, Ünlü ise 15 oyda kaldı.

CHP'Lİ LÜTFÜ OBUZ 22 OYLA KAZANDI

Salt çoğunluğun arandığı üçüncü tur oylamasında tüm oylar geçerli sayıldı. Lütfü Obuz 22, Hayrettin Ünlü ise 15 oy aldı. Bu sonuçla salt çoğunluğu sağlayan Lütfü Obuz, İzmit Belediyesi Başkan Vekili seçildi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
İzmit CHP Seçim
Son Güncelleme:
MHP'li Feti Yıldız'dan 'Parti Kapatma' Çıkışı: Rüşvet ve Yolsuzluk da Eklenmeli MHP'li Feti Yıldız'dan 'Parti Kapatma' Çıkışı: Rüşvet ve Yolsuzluk...
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Çağlayan’da Kritik Saatler: Ahbap Dosyasında Hüseyin Başaran ve 6 Şüpheliye Tutuklama Talebi Ahbap Dosyasında Hüseyin Başaran ve 6 Şüpheliye Tutuklama Talebi
ÇOK OKUNANLAR
MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Ölümünde Yürek Burkan Detay! Ortağından Dikkat Çeken Açıklama MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Ölümünde Yürek Burkan Detay
Etimesgut Belediyesi’ne Operasyon: Erdal Beşikçioğlu Dahil Çok Sayıda Gözaltı Etimesgut Belediyesi’ne Operasyon
Yeşil Vatan Alev Çemberinde! 10 İlçede Müdahale Sürüyor, 5 Nokta Kontrol Altında: İşte Orman Yangınlarında Son Durum Yeşil Vatan Alev Çemberinde! 10 İlçede Müdahale Sürüyor, 5 Nokta Kontrol Altında
Nezarethaneden Üsküdar’a Mektup: Gözaltına Alınan Sinem Dedetaş’tan İlk Açıklama Gözaltına Alınan Sinem Dedetaş’tan İlk Açıklama
80 Yıllık Üye Abdurrahman Gezer'den Dikkat Çeken CHP Kararı, 'Yaşananlar Beni Çok Yordu' 80 Yıllık Üyeden Dikkat Çeken CHP Kararı