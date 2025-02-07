Gözaltındaki Arkadaşlarını Kaçırmak için Hastaneyi Bastılar: Bursa'da Filmlere Konu Olacak Olay
Bursa’da filmlere konu olacak bir kaçırma girişimi yaşandı. Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolü için hastaneye getirilen şüpheliyi, 3 arkadaşı kaçırma girişiminde bulundu. Hastane koridorlarında yaşanan olay anbean kameralara yansıdı.
Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak’ta, 'Ruhsatsız silah ve mermileri satın almak ve bulundurmak' suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezasıyla aranan Oktay Akgöl’ü yakalayarak gözaltına aldı.
HASTANEDE KAÇIRMA GİRİŞİMİ
Akgöl, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere getirildiği Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’nde 3 arkadaşı tarafından kaçırılmak istendi.
Hastane asansöründe başlayıp, koridora taşan tartışma ve arbede saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri, firari hükümlüyü kaçırmak isteyen Mehmet Ali, Mücahit Ataç ve R.K.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
KAÇIRMAYA ÇALIŞAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Hakkında yakalama kararı bulunan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.
Mehmet Ali ve Mücahit Ataç, 'Kamu görevlisinin görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit' suçlarından tutuklanırken, R.K. isimli şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA