Görüntüleri Olay Olmuştu! Avukatından Açıklama Geldi... Ersin Korkut 4 Ay Önce 'Yasa Dışı Bahis' Nedeniyle İfade Vermiş

Aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da olduğu sosyal medya fenomenleri 'yasa dışı bahse teşvik' soruşturması kapsamında dün gözaltına alındı. Erbil ve Ortaç hariç diğer şüpheliler tutuklandı. Bu soruşturmanın hemen ardından sosyal medyada yasa dışı bahse teşvik ettiği ileri sürülen birçok ünlü ve sosyal medya fenomeninin görüntüleri paylaşıldı. Bunlardan biri de oyuncu Ersin Korkut oldu.

ERSİN KORKUT CEPHESİNDEN İDDİALARA YANIT

Ersin Korkut, avukatı Bişar Abdi Alınak aracılığıyla yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Müvekkilin yasa dışı bahis mekanizmasına, oyuncularına veya reklamlarına hiçbir iştiraki bulunmadığı, bizzat yargı mercileri tarafından karara bağlanmıştır" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Müvekkilimiz Ersin Korkut'un yurt dışında bulunduğu esnada kaydedilen, kendisinin bilerek ve isteyerek dâhil olmadığı bir video içerik, müvekkilin izni ve haberi olmaksızın dijital ortamda yayınlanmıştır. Müvekkil, böyle bir video içeriğin yayınlandığını duyar duymaz tarafımızı bilgilendirerek video içerik üreticisiyle iletişime geçilmesini ve videonun kaldırılmasının sağlanması talep etmiştir.

DÖRT AY ÖNCE İFADE VERMİŞ

Görüntülerin silinmesi sağlamış olmamıza rağmen, 04. 07. 2024 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından müvekkil hakkında re'sen soruşturma başlatılmış ve soruşturma kapsamında müvekkilimiz Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermiş olup, müvekkilimizin beyanı ve savunmalarımız ışığında takipsizlik kararı verilmiştir. Haliyle, müvekkilin yasa dışı bahis mekanizmasına, oyuncularına veya reklamlarına hiçbir iştiraki bulunmadığı, bizzat yargı mercileri tarafından karara bağlanmıştır.

'CEZAİ VE HUKUKİ BAŞVURULARDA BULUNACAĞIZ'

Ancak, açık ve kesin yargı kararına rağmen, müvekkilimizi hedef göstererek toplumu ve yargı mercilerini yanıltan, etkileşim kazanma hedefi ile yürütülen karalamalara dahil olan yayın kuruluşları ve sosyal medya kullanıcılarına karşı gerekli cezai ve hukuki başvurularda bulunacağımızı, konu üzerinden yaratılmaya çalışılan izlenime itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

Kaynak: Gerçek Gündem