‘Yasa Dışı Bahis’ Soruşturmasında Savcılıktan Yeni Talep

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlülerin de aralarında bulunduğu 23 kişi için dün ‘yasa dışı bahse teşvik’ suçundan soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil’e verilen ev hapis kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etmişti.

SAVCILIK HESAPLARA ERİŞİM ENGELİ TALEP ETTİ

Sosyal medyayı karıştıran olayda flaş bir gelişme yaşandı. Savcılık, şüpheli sosyal medya fenomenlerinin hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etti. Savcılığın bu talebi hakimlik tarafından değerlendirecek.

HANGİ FENOMENLER GÖZALTINA ALINDI?

Şüpheli olarak gözaltına alınan 23 isim arasında Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un yer aldığı açıklanmıştı.

KİMLER TUTUKLANDI? KİMLER SERBEST KALDI?

Listede ismi bulunan şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların başlatıldığı öğrenilmişti.

Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmış, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA