Minibüste Şüpheli Ölüm: Koku Gelince Fark Edildi

Kocaeli'de park halindeki minibüste 1 kişi ölü bulundu. Araçtan koku gelmesi üzerine polise haber verildiği öğrenildi.

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Minibüste Şüpheli Ölüm: Koku Gelince Fark Edildi

Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki otoparkta park halindeki 54 AEK 440 plakalı minibüsten ağır kokular gelmesi üzerine yetkililere haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araca giren ekipler, vücudunda delici veya kesici alet yarası bulunmayan bir cesetle karşılaştı.

Sebahattin Yılmaz'a (55) ait olduğu belirlenen ceset, incelemelerin ardından otopsi için Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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