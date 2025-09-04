Görevinin Bitmesine 13 Gün Kala Yeniden Gündem Oldu! İşte 'Ali Erbaş Dönemi'nin Tartışma Yaratan Sözleri

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gözler, 17 Eylül’de görevi tamamen sona erecek olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a çevrilmişken, Erbaş’ın görevi boyunca isminden söz ettirdiği adımları da yeniden gündeme taşındı. Erbaş’ın hangi hutbesi sosyal medyada tartışma yarattı? Anıtkabir’e ziyarete gitti mi? İşte Erbaş’ın dikkat çeken adımları…

YÜZDEN FAZLA ÜLKEYE ZİYARET

Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı görevi boyunca, ABD'den Yeni Zelanda'ya, Japonya'dan Gana'ya onlarca ülkeye yüzden fazla ziyaret gerçekleştirdi.

282 MİLYON LİRA ÜZERİNDE HARCAMA

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması için verdiği soru önergesinde kullandığı "bütçesiyle altı bakanlığı geride bırakan Diyanetin 2018'den itibaren bastırdığı takvimler için 282 milyon liranın üzerinde harcama yaptığına" açıklaması dikkat çekti.

ANITKABİR’E SIFIR ZİYARET

Erbaş’ın görev süresi boyunca Anıtkabir'e gitmemesi de günlerce konuşuldu. Anıtkabir’e gitmeyen Erbaş’ın Atatürk karşıtlığıyla bilinen Kadir Mısıroğlu'na 2018'de "geçmiş olsun" ziyareti yapması da büyük tepki topladı. Erbaş bu ziyarete ilişkin "Tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyareti” açıklamasını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

HUTBELERE ELEŞTİRİLER

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın cuma hutbelerinde kullandığı bazı ifadeler tepkiyle karşılandı. Özellikle kadın hakları, LGBTİ bireylerin hakları ve Atatürk’ün milli bayramlarda anılmaması konularında yapılan eleştiriler öne çıktı.

24 Nisan 2020 tarihli hutbede eşcinselliği hedef alan ifadeler nedeniyle, İnsan Hakları Derneği ve bazı barolar Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

KADIN MİRASI SÖZLERİ

Son olarak, 15 Ağustos 2025 tarihinde okunan hutbede miras paylaşımıyla ilgili olarak "Kadınların, Allah’ın belirlediği miras hakkını kabul etmemesi kul hakkıdır" denilmesi de yoğun tartışma yarattı. Bu açıklamalar başta kadın hakları savunucuları olmak üzere çeşitli toplumsal gruplar tarafından eleştirildi.

MAKAM ARACI VE HARCAMALAR

Ali Erbaş, görev süresince harcamalarıyla da gündeme geldi. Özellikle makam aracı olarak Audi marka bir araç kullanması, kamuoyunda “israf” tartışmalarını beraberinde getirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Erbaş, “Önceki Başkan’ın aracını yıllarca kullandım. Hatta birkaç kez yolda kaldık. Sonra bir Audi alındı. Aynı aracı rektörlük yaptığım dönemde de kullanmıştım. Ama bu araç Diyanet İşleri Başkanı'na çok görüldü” ifadelerini kullandı.

YAKINLARINA YÖNELİK İDDİALAR

Erbaş'ın görev süresince yakınlarının da Diyanet’in imkanlarından faydalandığı yönündeki iddialar zaman zaman gündeme geldi. Bu iddialar arasında, eşi Seher Erbaş’ın özel vizeyle birçok kez hac ve umreye gittiği de yer aldı. Diyanet’ten konuya ilişkin resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Kaynak: ANKA