Görev Yeri Değişen Çalışan Yöneticisini Vurdu

Adana'da Çukurova Belediyesi'nde İbrahim İ. isimli personelin görev yeri değiştirildi. Değişiklik nedeniyle tartışma yaşadığı Orhan Aynal'ı bacağından vurdu.

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Olay, Çukurova Belediyesi'nin şantiyesinde yaşandı. İddiaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü Yol İşleri Birimi'nde çalışan İbrahim İ., görev yerinin değiştirildiğini öğrenince birim şefi Orhan Aynal'ın yanına gitti.

Görev Yeri Değişen Çalışan Yöneticisini Vurdu - Resim : 1

ŞEFİNİ BACAĞINDAN VURDU

Burada ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İbrahim İ., Aynal'ı tabancayla bacağından yaraladıktan sonra kaçtı. Belediye personelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aynal'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Aynal'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, İbrahim İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Görev Yeri Değişen Çalışan Yöneticisini Vurdu - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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