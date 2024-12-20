Sosyal Tesiste Mide Bulandıran Olay! Kaşığa Baktı, Son Anda Fark Etti

Afyonkarahisar’da Uydukent semtindeki sosyal tesiste, mide bulandıran bir olay yaşandı. İ.K., isimli şirket çalışanı, misafirlerine tatlı ikram etmek için onları sosyal tesise götürdü.

Tatlı siparişleri verildi, masaya gelen tatlılardan bir kaşık alan İ.K., kaşıkta bir canlının olduğunu fark etti. Kaşığa dikkatli bakınca da kurt olduğunu anladı.

Durumu görevlilere açıklayan İ.K.’dan özür dileyen görevliler ödeme almama teklifinde bulundu. Ancak İ.K. ve yanındakiler bunu kabul etmeyerek hesabı ödeyip iş yerinden ayrıldı.

“YİYECEKLER KURTLA GELİYOR”

İ.K., başına gelenleri şöyle anlattı: Hastanenin yanında bulunan belediyeye ait No 03 işletmesinde yaşadığımız olay. Maalesef hizmet perişan, yiyecekler içinde kurtla geliyor, içecekler buz gibi.

Kaynak: İHA