Gökhan Zan soruşturmasında yeni gelişme: Turgut Kocakaya tutuklandı

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığından geri çekilen Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarının sızdırılmasıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Ses kaydını sızdırdığı iddia edilen Turgay Kocakaya, Gökhan Zan'ın şikayeti üzerine açılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, "silahlı tehdit" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan ifadesini aldığını Kocakaya'yı cezaevine gönderdi. Nihal Kocakaya ise aranıyor.

NE OLMUŞTU?

Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ve adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar önerildiğine yönelik ses kayıtları öne sürüldü. Zan kayıtları "komplo" diyerek kabul etmemişti. Ancak TİP Zan'ın adaylığını çekmişti. Konu hakkında ise soruşturma açıldı.

Zan’ın bu suç duyurusuyla bir soruşturma başlatan İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, “silahlı tehdit” ve “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” suçundan ifadesini aldığı Kocakaya’yı tutukladı.





