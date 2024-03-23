MSB'den son dakika açıklaması: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir askerin araç kazasında şehit olduğunu açıkladı.

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MSB'den son dakika açıklaması: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası nedeniyle yaralanarak hastaneye sevk edilen Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

MSB'nin paylaşımı;

MSB'den son dakika açıklaması: 1 asker şehit - Resim : 1

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