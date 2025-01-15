Gizemli Canlı 15 Yıl Sonra Yeniden Görüntülendi! Kıbrıs, Mersin, İskenderun’dan Sonra Şimdi de Antalya’da

Her yıl binlerce turistin akın ettiği, Antalya’nın dünyaca ünlü sahili Konyaaltı Sahili’nde önemli bir görüntü kaydedildi. Son olarak 1999 yılında İskenderun’da görüntülenen, Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen deniz canlılarından biri olan deniz tavşanı 15 yıl sonra Konyaaltı Sahili’nde görüntülendi.

Bu önemli anlar, çok sayıda türe ev sahipliği yapan Konyaaltı Sahili'nde dalgıçlar tarafından kalya alındı.

“EN SON 2022’DE SURİYE KIYILARINDAN BİLDİRİLMİŞ”

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Körfezi'nden en son 2010 yılında görüntülendiği öğrenilen deniz tavşanına ilişkin şunları söyledi:

Bu canlı değişik noktalarda da görülmüş. Örneğin İsrail kıyılarında, Kıbrıs, Mersin, İskenderun Körfezi Yumurtalık civarında da görülmüş. 2010 yılında bizim bir çalışmamızda Antalya Körfezi'nde olduğu duyuruldu. En son 2022 yılında Suriye kıyılarından bildirilmiş. Renkli çok güzel bir canlıdır. Genellikle bunlar otçul beslenirler, Alglerle yani deniz yosunları ile beslenirler.

“İNSANLARA ZARARI YOK”

Bu canlının kulaklarının şekli nedeniyle deniz tavşanı ismini aldığını belirten Gaökoğlu, “İnsanlara her hangi bir zararı yoktur. Çok renkli, çok güzel canlılardır. Belli dönemlerde gözüküp, belli dönemlerde kayboluyorlar” dedi.

“DENİZİN İNCİLERİ BUNLAR”

Deniz tavşanının nadir görülen bir tür olduğuna dikkat çeken Gökoğlu şunları söyledi: Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen türlerden bir tanesi. Bizim yaptığımız çalışmadan 15 yıl sonra görülmesi de ilginç tabi ki, ama bazen bunlar kaybolur. Bazen taşların, kayaların altlarında görürsünüz. Çok değişik türleri var bunların. Denizin incileri bunlar, denizin güzellikleri.

Kaynak: İHA