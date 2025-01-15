Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Şoke Etti

Bolu'da cami önünde dilenirken zabıta ekipleri tarafından yakalanan kadının üzerinden çıkan paralar şoke etti. Kadının 2 saatte bin 554 TL topladığı ortaya çıktı.

Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Şoke Etti

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından İzzet Baysal Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde cami önünde dilencilik yapan kadın, Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kadının üzerinden çıkan para şoke etti. Kadının topladığı bin 554 TL'ye el konuldu. Parayı 2 saatte dilenerek topladığı öğrenilen kadına, Zabıta ekipleri tarafından Kabahatler Kanunu kapsamında bin 406 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: DHA

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