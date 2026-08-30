Girne'deki Gemi Kazasında Flaş Gelişme: Kaptan ve 7 Görevli Gözaltında

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisine ilişkin soruşturma başlatıldığını ve geminin kaptanı ile 7 görevlinin gözaltına alındığını açıkladı. Üstel, soruşturmanın kapsamlı şekilde yürütüleceğini belirterek, "Bu olayın her yönü araştırılacak. En küçük bir ihmal dahi varsa ortaya çıkarılacak. Kusuru ve sorumluluğu bulunan kim olursa olsun gözünün yaşına bakılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Üstel, kazanın ardından düzenlediği açıklamada, olayın Kıbrıs'ın yaşadığı en büyük deniz felaketlerinden biri olduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Üstel, kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi. İlk müdahalede 4 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter, Türk Barış Kuvvetleri'ne ait bir karakol gemisi ve bir hücum botunun yanı sıra Sivil Savunma ve Polis Teşkilatı'na bağlı dalgıç ekipleri ile 4 arama kurtarma botunun görev yaptığını aktaran Üstel, çalışmaların daha sonra genişletildiğini belirtti.

Bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından görevlendirilen 2 uçak, 4 helikopter, 4 İHA ve 4 Sahil Güvenlik botunun da arama kurtarma çalışmalarına katıldığını ifade eden Üstel, ekiplerin havadan, denizden ve deniz altında çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Üstel, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı, 1000 metre derinliğe kadar arama yapabilecek kapasitedeki bir arama kurtarma gemisinin de kısa süre içinde KKTC'ye ulaşarak çalışmalara katılacağını söyledi.

KAÇ KİŞİ KAYIP?

Üstel, 267 kişiyi taşıyan gemiden 237 kişinin kurtarıldığını ve 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 23 kişi içinse arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA