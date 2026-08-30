Batman'da Spor Salonunda Yangın Faciası: 2 Ölü, Biri Ağır 10 Yaralı

Batman'da bir spor salonunun sauna bölümünde çıkan yangında dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'si hayatını kaybetti.

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Batman'da Spor Salonunda Yangın Faciası: 2 Ölü, Biri Ağır 10 Yaralı
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Batman'da, merkez Gültepe Mahallesi’ndeki bir spor salonunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, yaralı 12 kişiden 2’sinin hayatını kaybettiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Bugün saat 16.20 sıralarında ilimiz Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunun sauna kısmında çıktığı değerlendirilen yangına Batman Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve UMKE ekiplerince anında müdahale edilmiştir. Olayın ilk anından itibaren Valimiz Sayın Ekrem Canalp, yangın bölgesinde yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmiştir. Yoğun duman nedeniyle özel teçhizat ve ekipmanlarla spor salonuna giren ekiplerimiz, dumandan etkilenen 12 vatandaşımızı kurtararak ilimizdeki hastanelere sevk etmiştir. İtfaiye ekiplerince yapılan 4 detaylı tarama sonucunda bina içerisinde başka bir vatandaşımızın bulunmadığı tespit edilmiştir. Hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan 2’si yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Tedavisi süren 1 vatandaşımızın durumu ağır olup, 9 vatandaşımızın sağlık durumu ise stabildir. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan incelemeler ile olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir."

Batman'da Spor Salonunda Yangın Faciası: 2 Ölü, Biri Ağır 10 Yaralı - Resim : 1

Öte yandan Vali Ekrem Canalp, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: DHA

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