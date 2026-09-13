Girne’deki Gemi Faciasında Yeni Aşama: Başbakan Üstel Duyurdu

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen, 14 yolcunun yaşamını yitirdiği ve 14 kişinin kaybolduğu Filo Jet deniz faciasının ardından kayıp kişilere ulaşılması amacıyla sürdürülen arama çalışmalarında yeni bir aşamaya geçileceğini açıkladı.

Üstel, arama çalışmalarına yeni bir geminin katılacağını ve geminin bu akşam saat 20.00 sıralarında batık alanına ulaşacağını, yarın ise çalışmalara başlayacağını bildirdi. Arama faaliyetlerinin denizden, karadan ve havadan 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürüldüğünü belirten Üstel, yeni geminin sahip olduğu teknik imkanlarla denizin 554 metre altında bulunan batığın iç bölümlerine ulaşılmasının hedeflendiğini kaydetti.

'SONUÇ ALACAĞIMIZA İNANIYORUZ'

Başbakan Üstel, "Yeni geminin sahip olduğu teknik imkanlarla denizin 554 metre altında bulunan batığın iç bölümlerine ulaşmayı ve kayıplarımıza erişmeyi hedefliyoruz. Yarın başlayacak yeni aşamada sonuç alacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayıp kişilerin ailelerine seslenen Üstel, "Kayıp ailelerimiz bilmelidir ki devletimiz kayıplarından vazgeçmiş değildir. Kayıplarımıza ulaşmak için elimizdeki bütün imkanları kullanmaya ve çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

BİN METRE DERİNLİKTE ÇALIŞABİLEN ROV KULLANILACAK

Operasyonda "DP2" hassas konumlandırma sistemine sahip bir geminin kullanılacağı aktarıldı. Gemide bulunan uzaktan kumandalı sualtı robotunun (ROV) ise bin metre derinliğe kadar çalışabilme kapasitesine sahip olduğu kaydedildi. ROV’un çok fonksiyonlu robotik kollarına hidrolik kesici sistemler takılarak su altında kesim işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Sualtı robotunda ayrıca görüntüleme amacıyla yüksek çözünürlüklü kameralar, hedeflerin belirlenmesi için tarama sonarları ve hassas sualtı konumlandırması için USBL sistemi bulunuyor. ROV, Fırlatma ve Geri Alma Sistemi (LARS) ve Bağlantı Kablosu Yönetim Sistemi (TMS) sayesinde deniz tabanına indirilerek uzun süreli operasyon gerçekleştirebiliyor. Söz konusu teknik sistemlerin 554 metre derinlikte bulunan Filo Jet batığının iç bölümlerinde yürütülecek çalışmalarda kullanılması planlanıyor.

Kaynak: İHA