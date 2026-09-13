Kaos GL’ye 'Müstehcenlik' Soruşturması: 21 Şüpheli Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

nkara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği'nin (Kaos GL) internet sitesi ve bazı sanal medya hesaplarında çocukların erişimine açık müstehcen içerikli paylaşımlar yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kaos GL'nin internet sitesi ve bazı sanal medya hesaplarında çocukların erişimine açık şekilde müstehcen içerikli paylaşımlar yapıldığına ilişkin ihbar üzerine 'müstehcenlik' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Eylemlerin dernek çatısı altında, derneğin kurumsal internet sitesi ve sanal medya hesapları kullanılarak gerçekleştirildiğinin anlaşılması üzerine soruşturma, Dernekler Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında da yürütüldü.

26 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI

Başsavcılığın talimatıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen tespit ve araştırmalarda, derneğin internet sitesi ve sanal medya hesaplarını kullanan, yöneten ve bu hesaplarla bağlantılı dijital platformları idare eden kişiler tespit edildi.

Bu kapsamda, dernek yöneticileri ile internet sitesi ve sanal medya hesaplarını yönettiği belirlenen 18 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerden 8'inin Ankara, 5'inin İstanbul, 2'sinin İzmir, 1'inin Mersin, 1'inin Afyonkarahisar'da, 1'inin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Ayrıca çeşitli internet siteleri ve sanal medya hesapları üzerinden toplumun genel ahlakını ve kamu düzenini bozucu nitelikte paylaşımlarda bulunarak 'müstehcenlik' ve 'fuhuş' suçlarını işlediği tespit edilen 8 şüpheli hakkında da işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 6'sının Ankara, 1'inin İstanbul, 1'inin ise Eskişehir'de olduğu tespit edildi.

Toplam 26 şüpheli hakkında arama, el koyma ve dijital materyallerin incelenmesine yönelik adli kararlar alınarak gözaltı talimatı verildi. Soruşturma kapsamında derneğin internet sitesine Türkiye'den erişimin engellenmesine karar verildi. Düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA