Kızılcahamam'da Çıkan Orman Yangınları Kontrol Altında
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan 3 orman yangını kontrol altına alındı.
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Eğerli Alören Yaylası'nda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Kızılcahamam'a bağlı kırsal Hıdırlar Mahallesi Işık Dağı bölgesi ve Salın Yaylası'nda çıkan orman yangınlarının da kontrol altına alındığı, ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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