Kızılcahamam'da Çıkan Orman Yangınları Kontrol Altında

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan 3 orman yangını kontrol altına alındı.

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Kızılcahamam'da Çıkan Orman Yangınları Kontrol Altında
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Eğerli Alören Yaylası'nda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kızılcahamam'da Çıkan Orman Yangınları Kontrol Altında - Resim : 1

Kızılcahamam'a bağlı kırsal Hıdırlar Mahallesi Işık Dağı bölgesi ve Salın Yaylası'nda çıkan orman yangınlarının da kontrol altına alındığı, ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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