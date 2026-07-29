Giresun'da Otomobil Dere Yatağına Devrildi: 3 Ölü, 3 Yaralı

Giresun'un Alucra ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Giresun'da Otomobil Dere Yatağına Devrildi: 3 Ölü, 3 Yaralı
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Yeşilyurt köyünde DSİ baraj yolunda seyreden İlyas Kerim Saatçi'nin (21) kullandığı 28 ADC 335 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta yolcu olarak bulunan Almina Değerli (21), Sevgi Saatçi (57) ve Zeykir Saatçi (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile diğer yolcular Melek Değerli (28) ve Ayşe Yamak (49), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Alucra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giresun Trafik kazası
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