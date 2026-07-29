CHP'de Seçmen Verisi Alarmı: Eski Çalışanların Evlerinde Arama

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Merkezi'ne ait seçmen verilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında CHP'nin eski çalışanları Çetin Fındık ve İsmail Yekta Değer'in adreslerinde arama yapıldı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Temmuz'da gerçekleştirilen aramalarda şüphelilerin evleri, eklentileri ve bazı kişilerin üzerleri ile eşyaları incelendi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU

İsmail Yekta Değer'in evinde yapılan aramada 6 HDD, 1 SSD, 14 CD/DVD, 6 USB bellek, 2 cep telefonu, 2 SIM kart, 2 tablet, 1 laptop ve 1 masaüstü bilgisayar kasasına el konuldu.

Çetin Fındık'ın evindeyse 2 cep telefonu ve 1 tablet ele geçirildi. El konulan dijital materyaller ile soruşturma kapsamında şikayete konu olan kuruma ait bilgisayarda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Başsavcılık, incelemelerin tamamlanmasının ardından hazırlanacak raporun soruşturma dosyasına sunulacağını bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi