Gezi tutukluları 1 yıldır cezaevinde: Seçim tüm ülke için bir kurtuluş

Gezi tutuklularının aileleri birinci yılında konuk oldukları Halk TV'de seçimin sadece tutuklu olanlar için değil ülke için bir kurtuluş anlamına geldiğini söyledi.

Son Güncelleme:
Gezi tutukluları 1 yıldır cezaevinde: Seçim tüm ülke için bir kurtuluş

Gezi davası nedeniyle 18 yıl hapse mahkum edilen Tayfun Kahraman, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Can Atalay, Mine Özderen ve Hakan Altınay'ın tutukluluğunun birinci yılı dolarken iş insanı Osman Kavala ise 2 bin gündür Silivri Cezaevi'nde bulunuyor. 

Gezi tutuklularının aileleriyse Halk TV Sözüm Var programına konuk oldu. 

Mine Özerden'in annesi Halide Özerden, seçimin sadece Gezi tutukluları için değil, tüm ülke için bir kurtuluş anlamına geldiğini söyledi. 

Hakan Altınay'ın eşi Hande Altınay ise seçimin yargının bağımsızlaşması anlamına geldiğini ifade etti. 

Gezi dönemi CNN Türk'te çalışan Şirin Payzın, medya adına özür diledi. Payzın, "Ajans canlı geçerken servis ettiği kanallar yer vermedi. O gün tam anlamıyla arkasında duramadıysak özür dileriz" dedi. 

"GEZİ'DEKİ DAYANIŞMA YENİDEN ALEVLENMELİ"

Çiğdem Mater'in eşi Murat Utku, Gezi'deki dayanışmanın yeniden alevlenmesi gerektiğini dile getirdi. Utku, "Daha fazla insanın ses çıkarmasını isteriz ancak bunun da Türkiye koşullarında mümkün olmadığını görüyoruz. Bir yandan da geniş bir ailemiz var, birbirimize destek oluyoruz" diye konuştu. 

Etiketler
Gezi davası Tayfun Kahraman Osman Kavala Can Atalay
Son Güncelleme:
Sevilay Yılman'dan Ahmet Hakan'a: Gazeteciliğin nasıl yapıldığını ben ona belgeleriyle yazarak göstermiştim Sevilay Yılman'dan Ahmet Hakan'a: Gazeteciliğin nasıl yapıldığını ben ona belgeleriyle göstermiştim
Çöp diye atıyoruz… Sadece 1 tutamı bile basuru bitirmeye yetiyor Çöp diye atıyoruz… Sadece 1 tutamı bile basuru bitirmeye yetiyor
Yargı'nın biteceği tarih duyuruldu! Kalan süreyi öğrenince üzüleceksiniz.. Yargı'nın biteceği tarih duyuruldu! Kalan süreyi öğrenince üzüleceksiniz..
Bıçaklı 23 Nisan provokatörü tutuklandı Bıçaklı 23 Nisan provokatörü tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomistlerden döviz hesabı olanlara uyarı Ekonomistlerden döviz hesabı olanlara uyarı
Son anket: Seçim ikinci tura kalıyor, Kılıçdaroğlu 1.3 puan farkla kazanıyor Son anket: Seçim ikinci tura kalıyor, Kılıçdaroğlu 1.3 puan farkla kazanıyor
İktidara yakın şirket, anket sonuçlarını paylaştı: Erdoğan ilk turda kazanıyor İktidara yakın şirket, anket sonuçlarını paylaştı
Kulislerde konuşulanlar ortaya çıktı | Son anketlerin AKP'deki yankıları: 'Bu koşullarda mucize' Son anketlerin AKP'deki yankıları: 'Bu koşullarda mucize'
Boşanma davası açan Mehmet Akif Ersoy ile Pınar Erbaş'tan yeni karar Boşanma davası açan Mehmet Akif Ersoy ile Pınar Erbaş'tan yeni karar