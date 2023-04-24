Gezi tutukluları 1 yıldır cezaevinde: Seçim tüm ülke için bir kurtuluş

Gezi davası nedeniyle 18 yıl hapse mahkum edilen Tayfun Kahraman, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Can Atalay, Mine Özderen ve Hakan Altınay'ın tutukluluğunun birinci yılı dolarken iş insanı Osman Kavala ise 2 bin gündür Silivri Cezaevi'nde bulunuyor.

Gezi tutuklularının aileleriyse Halk TV Sözüm Var programına konuk oldu.

Mine Özerden'in annesi Halide Özerden, seçimin sadece Gezi tutukluları için değil, tüm ülke için bir kurtuluş anlamına geldiğini söyledi.

Hakan Altınay'ın eşi Hande Altınay ise seçimin yargının bağımsızlaşması anlamına geldiğini ifade etti.

Gezi dönemi CNN Türk'te çalışan Şirin Payzın, medya adına özür diledi. Payzın, "Ajans canlı geçerken servis ettiği kanallar yer vermedi. O gün tam anlamıyla arkasında duramadıysak özür dileriz" dedi.

"GEZİ'DEKİ DAYANIŞMA YENİDEN ALEVLENMELİ"

Çiğdem Mater'in eşi Murat Utku, Gezi'deki dayanışmanın yeniden alevlenmesi gerektiğini dile getirdi. Utku, "Daha fazla insanın ses çıkarmasını isteriz ancak bunun da Türkiye koşullarında mümkün olmadığını görüyoruz. Bir yandan da geniş bir ailemiz var, birbirimize destek oluyoruz" diye konuştu.