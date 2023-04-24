Bıçaklı 23 Nisan provokatörü tutuklandı

İstanbul'un Maltepe ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birçok etkinliğe sahne oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sahildeki etkinlik alanında karnaval düzenlerken, Maltepe Belediyesi de Altayçeşme Mahallesi'nde bir şenlik düzenledi.

Şenlikte çocuk tiyatrosunun oynandığı sırada bir kişi kalabalık arasında bıçak çekerek sahneye çıktı. Burada kendisini durdurmaya çalışan zabıta ekiplerine bıçak sallayan, daha sonra sahneden inerek yüzlerce çocuğun arasında görevlileri kovalayan kişi etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. İsminin Emre Baynaz olduğu belirtilen şüphelinin emniyette susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, bugün Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen Emre Baynaz, savcılıkta verdiği ifadede, belediyenin 23 Nisan etkinliğinde, sahnedeki kişinin “Güneşten, ağaçtan dilek dileyin” söylemlerinden rahatsız olduğunu söyledi. Bu söylemin Şamanizm söylemlerine dayandığını belirten Emre Baynaz, bu durumun zoruna gittiğini aktardı. Sahneye atladığını ve oyunculardan birinin elinden mikrofonunu aldığını anlatan şüpheli, ifadesinde olayın geri kalanını şöyle anlattı:

“Mikrofonda bu söylemlerin Şamanizm söylemi olduğunu söyledim. Bu esnada zabıta görevlisi geldi. Belimdeki ekmek bıçağını çıkartarak memura doğru salladım. Bunun üzerine memur sahneden aşağıya atladı. Oradan bana hakaretler etti. Ben de aşağıya atladım. Zabıta memurunu korkutmak amacıyla bıçak salladım. Sonra yanımıza polis gelince ben de teslim oldum. Beni etkisiz hale getirerek olay yerinden götürdüler. Söyleyeceklerim bundan ibarettir.”

Şüpheli Emre Baynaz, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.