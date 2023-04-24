Emekli astsubaylardan İzmir'de eylem

MEDADER üyesi emekli astsubaylar ve aileleri, bugün İzmir Gündoğdu Meydanı’nda toplanarak, yaşadıkları ekonomik sorunlar nedeniyle AKP iktidarına tepki gösterdi. Emekli astsubayların eylemine CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da destek verdi.

Memur Emeklileri Dayanışma Derneği (MEDADER) Genel Sekreteri Celal Sencer, “14 Mayıs seçimleri, biz astsubaylar için var olma ya da yok olma seçimidir. Bizler, 14 Mayıs’ı sabırsızlıkla bekliyoruz. Mevcut hükümet bizleri nasıl görmezden geldi, bizler de sandıkta onları görmeyeceğiz” dedi. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise “Eğer siz, yaşarken askerin, polisin kıymetini bilmezseniz ona gereken değeri vermiyorsunuz demektir” diye konuştu.

Murat Bakan, şunları söyledi:

“Türkiye’de bütün meslek grupları içinde en çok intihar eden meslek grupları polisler. Çok ağır koşullarda amir baskısı, mobbinge uğruyorlar. Çok ağır koşullarda çalışıyorlar. Doğru düzgün mesai ücreti almıyorlar, onların da sorunlarının çözüldüğü bir süreci yaşayacağız.

“BENİM TBMM’DEKİ ODAM; ASKERİN, POLİSİN, ASTSUBAYLARIN ODASIDIR”

Buraya gelirken Sayın Genel Başkan’ımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını getirdim. 2015 yılında milletvekili oldum. 2015 yılından bu yana Türkiye’nin tüm sorunları ile ilgileniyoruz ama bir astsubay çocuğu olarak, 1970 yılı, belki daha önce başlayan astsubayların adalet mücadelesine destek vermeye çalıştım. 8 yıldır, herhalde Cumhuriyet dahilinde iddia ediyorum, astsubaylar ile ilgili soru önergesi, Meclis araştırması ve kanun teklifi veren milletvekiliyim. Sadece tazminatlar ile ilgili değil, 9/2 gerçekleşmeden önce astsubayların intibakları ile ilgili. 2016 yılında yapıldı intibaklar. Daha önce subayların intibakları yapılmıştı ama astsubaylar, meslek yüksekokulu olduktan sonra intibakları yapılmamıştı. Ben milletvekili olduktan sonra, 2016 yılında yapıldı. Yine astsubayların başlangıç derecelerinin 9/2 olmasında mücadelemiz; hem 2018 seçim bildirgemize koymuştuk hem de bununla ilgili yine kanun teklifi vardı. O yapıldı ama eksik yapıldı. Astsubayların intibakları yok sayılarak yapıldı. Bunu da ben, Meclis kürsüsünden defalarca söyledim. Bu adalet mücadelesinde başından beri söylediğim bir şey var. Benim TBMM’deki odam; askerin, polisin odasıdır. Astsubayların odasıdır. Uzman çavuşun odasıdır. Üniformayı giyen kim varsa onun odasıdır. İlerleyen dönemde de öyle olmaya devam edecektir. Bir farkla; biz, iktidar olacağız, problemleri çözme kudretine sahip olacağız.

Tazminatlar ile ilgili bir kanun teklifi geldi Meclis’e. O kanun teklif ile ilgili açıklama yaptılar. Dediler ki ‘Çözümü muhalefet partilerinde’. Halbuki ben, 8 yıldır milletvekiliyim, bir kanunla ilgili ‘Muhalefet ile görüşün’ dediklerini ilk defa görüyorum. Bir kanun çıkacaksa kanun teklifini veren iktidar partisi, kanun teklifinin gittiği yer Meclis Başkanlığı. Meclis Başkanı, iktidar partisinden. Komisyon başkanı kim? O da iktidar partisinden. Meclis’e gelir, Meclis çoğunluğu kimde? O da iktidar partisinde. Yani yüzlerce kanun teklifi geldi Meclis’e, sabahlara kadar çalışıldı, bize ihtiyaç duyulmadı. Her ne hikmetse astsubayların tazminatı Meclis’e geldiğinde, ‘Gidin muhalefet ile görüşün’ dediler. Bize ihtiyaçları, teknik olarak yok. Ama bu, ‘yerim dar’ hesabı.

“SİZ, YAŞARKEN ASKERİN, POLİSİN KIYMETİNİ BİLMEZSENİZ ONA GEREKEN DEĞERİ VERMİYORSUNUZ DEMEKTİR”

Çözüm noktasında, en uygun zamanda çözecekken bunu bile isteye çözmediler. Çünkü astsubayın derdi ile dertlenmiyor. Çünkü polisin derdi ile dertlenmiyor. Çünkü uzman çavuşun derdi ile dertlenmiyor. Yani ‘bunlar nasılsa bize oy verirler, biz vatan millet deriz, şehit olduklarında arkalarından göz yaşı dökeriz, ama hayattayken bunun kıymetini bilmemize gerek yok’ diye düşünüyorlar. Eğer siz, yaşarken askerin, polisin kıymetini bilmezseniz ona gereken değeri vermiyorsunuz demektir. Gereken değer vermiyorlar.”

“14 MAYIS’I SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ. MEVCUT HÜKÜMET BİZLERİ NASIL GÖRMEZDEN GELDİ, BİZLER DE SANDIKTA ONLARI GÖRMEYECEĞİZ”

MEDADER Genel Sekreteri Celal Sencer ise şöyle konuştu:

“Yıllardır aralıksız sürdürdüğümüz astsubayların hak ve onur mücadelesinden bıkmadık, yılmadık, yılmayacağız. Ancak artık çok sıkıldık. 21 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarının astsubaylara bir şey vermeyeceği, son olarak tazminatlarla ilgili verdikleri kanun teklifinden anlaşılmıştır. Zaten içerik olarak da bizi asla tatmin etmemiştir. Astsubayların sorunları, çok bilinmeyenli bir denklem veya kuantum fizik problemi değil. Sadece adalet. Bizler, astsubaylar hak mücadelesi için meydanlara çıkana kadar astsubayların çatı derneği TEMAD yönetimi 6 yıldır hiçbir eylemde bulunmadı. Seçime 3-4 ay kala, sadece sosyal medya araçlarını kullanarak sınırlı eylemlerde bulundu. Bu eylemlerde de başarı sağlayamadılar.

Mevcut iktidar, TEMAD yönetimi ile sorunlarımız çözülemeyecektir. 14 Mayıs seçimleri, biz astsubaylar için var olma ya da yok olma seçimidir. Bizler, 14 Mayıs’ı sabırsızlıkla bekliyoruz. Mevcut hükümet bizleri nasıl görmezden geldi, bizler de sandıkta onları görmeyeceğiz.”