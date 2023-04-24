TTB, deprem bölgesindeki moloz döküm işlemini yargıya taşıdı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) de aralarında olduğu emek-meslek ve çevre örgütleri, Hatay’da yerleşim alanlarının, hastanelerin, ibadet yerlerinin, zeytinlik bölgelerinin ve sulak alanların moloz döküm alanı olarak kullanılmaması için mahkemeye başvurdu.

TTB'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TTB'nin de aralarında olduğu emek-meslek ve çevre örgütleri, Hatay’da yerleşim alanlarının, hastanelerin, ibadet yerlerinin, zeytinlik bölgelerinin ve sulak alanların moloz döküm alanı olarak kullanılmaması için, 19 Nisan 2023 günü Hatay 2'nci İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Dava dilekçesinde; ayrıştırılmamış atıkların 85 bin toksik madde içerdiğine yönelik tespitten hareketle, moloz döküm işlemlerinin bölge halkının ve gelecek kuşakların yaşamlarını tehdit ettiği kaydedildi. Atıkların tarım alanlarına, zeytinliklere ve sulak alanlara depolanmasının korunması gereken biyoçeşitlilik, yeraltı su rezervleri, yerüstü su kaynakları ve nitelikli tarım toprakları için de ciddi tehlike yarattığı ifade edilen dava dilekçesinde bu tehlikenin giderilmemesi halinde hem kaynaklar hem de halk sağlığı için geri dönüşsüz zararlar doğacağı vurgulandı.

ÇALIŞMALARIN İPTALİ TALEP EDİLDİ

Moloz kaldırma çalışmalarının yaşam alanları ile yaşam kaynaklarından uzakta ve mümkün olan en sağlıklı koşullarda yürütülmesi istenen dava dilekçesinde, bu yöndeki idari işlemlerin idare savunması alınmaksızın derhal durdurulması ve iptali talep edildi.