Amasra maden faciası davasına salon vermeyen Spor İl Müdürlüğü, AKP'ye salon vermiş

Amasra’da maden faciasına ilişkin davanın ilk duruşması Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın yapılacak. Mahkemenin, spor salona talebine olumsuz yanıt veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün, “temayül yoklaması toplantısı” amacıyla AKP’ye salon tahsis ettiği ortaya çıktı.

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Amasra maden faciası davasına salon vermeyen Spor İl Müdürlüğü, AKP'ye salon vermiş

Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen ve 42 işçinin yaşamını yitirmesine neden olan grizu patlamasına ilişkin dava yarın başlıyor. Davanın ilk duruşması Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın yapılacak.

Yoğun katılımın olması beklenen davada, yer sorunu yaşandı. Mahkeme, duruşmaları; daha geniş bir alanda yapmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan spor salonu tahsis etmesini talep etti. Ancak bakanlıktan olumsuz yanıt gelince, duruşmanın; Bartın Adliyesi’nin koridorunda yapılmasına karar verildi.

Müdürlüğün, mahkemenin talebini; “Sportif faaliyetler haricinde spor salonunun tahsis edilemeyeceği” gerekçesiyle reddettiği belirtildi. Ancak müdürlüğün, 25 Mart’ta “temayül yoklaması” etkinliği için AKP’ye spor salonu tahsis ettiği ortaya çıktı.

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