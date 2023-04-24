Sevilay Yılman'dan Ahmet Hakan'a: Gazeteciliğin nasıl yapıldığını ben ona belgeleriyle yazarak göstermiştim

Ahmet Hakan'ın kendisine "gazeteci değil" demesine sinirlenen Sevilay Yılman, "Zira gazeteciliğin nasıl yapıldığını ben ona ta Sabah Gazetesi’nde iken askerden muaf olduğu çürük raporu hikayesini belgeleri ile yazarak göstermiştim" diyerek tepki gösterdi.

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Sevilay Yılman'dan Ahmet Hakan'a: Gazeteciliğin nasıl yapıldığını ben ona belgeleriyle yazarak göstermiştim

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge'nin moderatörü Ahmet Hakan yayında kendisine yönelik ifadesine tepki gösterdi. 

Yılman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İzlemedim ama onlarca böyle mesaj geldiğine göre Ahmet Hakan bunu demiş belli ki… Konu neydi de adım geçti bilmiyorum ama benim için “Gasteci masteci” diyecek en son adamdır kendisi. Zira gazeteciliğin nasıl yapıldığını ben ona ta Sabah Gazetesi’nde iken askerden muaf olduğu çürük raporu hikayesini belgeleri ile yazarak göstermiştim. “Dalaksız” başlıklı yazılarım hala hafızalardadır Kuyruk acısı vardır yani şahsın benden yana… O nedenle onun benimle ilgili “gasteci masteci değildir” demiş olması onurdur" dedi. 

"AHMET HAKAN'A DALAKSIZ DİYEBİLİRSİNİZ, SAVCILIK TAKİPSİZLİK VERMİŞTİ"

Yılman şöyle devam etti: 

"Ha… Bir de şu vardı… Kardeşi Abdullah ve TRT ilişkileri… Onu da hatırlatayım Ahmet Hakan’a… Gazetecilik değildi tabii ona göre

Hayır lütfen… Çürük Ahmet demeyin… Hakarete giriyor… Ama, “Dalaksız” diyebilirsiniz sorun yok zira beni dava ettiğinde öyle yazdım diye savcı takipsizlik kararı verdi. Savcı; Ahmet Hakan şikayetçi hakkınızda.Hakaret etmişsiniz Ben;Ne demişim efendim hakaret olarak? Savcı; Dalaksız demişsiniz… Ben;Efendim ben onu hakaret mahiyetinde etmedim ki. Dalağı yok çünkü Dalaksız! Dalağı kopmuş! Varda dalağı buna rağmen ben böyle diyorsam haklısınız ama dalaksız bir insan için dalaksız demem niye hakaret oluyor ki?? Hatırladın mı @ahmethc Buyurun savcıyla o diyaloğum"

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