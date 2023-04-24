Reuters Türkiye'de toplu sözleşme süreci anlaşmazlıkla sonuçlandı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Thomson Reuters Haber Ajansı (Reuters) ile yürütülen toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Thomson Reuters Haber Ajansında (Reuters) toplu pazarlık süreci anlaşmazlıkla sonuçlandı. İşverenin hem toplu pazarlık hem de arabuluculuk sürecinde çalışanların taleplerini karşılamaktan uzak yaklaşımı nedeniyle Reuters Türkiye ofislerinde grev kararımızı ilan edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

KARAR 26 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

TGS tarafından yapılan açıklamada, "26 Nisan Çarşamba günü kamuoyuna yapacağımız kitlesel basın açıklamasında greve çıkacağımız günü açıklayacağız ve grev kararımızı işyerine asacağız" denildi.

AFP'DE DE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Daha önce TGS tarafından yapılan açıklamada, Agence France-Presse (AFP) Türkiye bürosuyla yürütülen toplu iş sözleşme görüşmelerinin de uyuşmazlıkla sonuçlandığı duyurulmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem