Üç yıl sürdü: Kanal D milyonluk davayı kaybetti!

Kanal D'nin, 2020'de Can Yaman ve Özge Gürel'in başrolü oynadığı 'Bay Yanlış' dizisiyle ilgili açtığı dava karara bağlandı.

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Üç yıl sürdü: Kanal D milyonluk davayı kaybetti!

Kanal D, 8 Haziran 2020’de İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne giderek Gold Film Sinemacılık Anonim Şirketi’ne 'Bay Yanlış' dizisi ile ilgili açtığı davayı kaybetti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 3 yıl süren dava sonucunda Kanal D’nin maddi ve manevi tazminat talebi “pasif husumet yokluğu sebebiyle” reddetti.

NE OLMUŞTU?

Kanal D'nin bağlı bulunduğu Demirören TV Radyo Yayıncılık Anonim Şirketi (Devralınan Yelda Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş) dilekçesinde senaristliğini Aslı ve Banu Zengin’in yapacağı, başrollerinde Can Yaman ve Özge Gürel'in rol alacağı dizi için yapım şirketi Gold Film’le prensipte anlaştıklarını ancak sözleşme aşamasındayken yapım şirketinin bazı maddelerde düzeltmeler istediğini belirtmişti.

Üç yıl sürdü: Kanal D milyonluk davayı kaybetti! - Resim : 1

Dilekçede, şirketin düzeltmeleri talep ettikten sonra Huzur Radyo TV A.Ş. ünvanlı FOX TV logolu kanalla anlaştığı, bu durumun da Kanal D'yi maddi anlamda zarara uğrattığı bilgisi yer almıştı.

Kanal D, 2020 yaz sezonu için reklam anlaşmalarını 'Bay Yanlış' dizisine göre yaptıklarını ve öncesinde başka dizi almadıklarını belirterek 13 bölüm dizi için toplam zararının 14 milyon 672 bin 368 TL belirterek bu parayı yapım şirketinden talep etmişti.

Gold Film ise ortada resmi bir sözleşme olmadığı için Kanal D’nin tazminat talebinin haksız olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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