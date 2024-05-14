Gezi davasında dikkat çeken gelişme! Yeniden yargılama kararını değerlendirecek heyet değişti!

Gezi Davası'nda yeniden yargılama talebini değerlendirecek heyet değiştirildi.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığı habere göre, Gezi tutuklusu Osman Kavala'nın avukatı, Gezi Davası'nda karar heyetinde yer alan başkan ve üyelerinin yeniden yargılamanın yapılacağı görüşmeye katılmamaları yönünde bir talepte bulundu ve bu talep kabul edildi.

Önceki heyet yeniden yargılanma talebine ret kararı vermişti.

Sözcü TV yayınına katılan Saymaz, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Bu talebe göre 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinden Mesut Özdemir ve Murat Bircan'ın Gezi Davası'nda karar veren heyette yer aldıkları görülerek heyet yenilendi. Buna göre, Osman Kavala'nın avukatının yeniden yargılama talebine bakmak üzere 24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şenol Kartal başkan olarak görevlendirildi. Ayrıca 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yer alıp o karar duruşmasına girmeyen hakimlerden Mücahit Kemal Yamak ve Enes Budak ise üye hakim olarak görevlendirildi ve yeni bir heyet oluşturuldu."

Saymaz açıklamasının devamında ise, yeniden yargılama talebini yeni bir heyetin değerlendireceğini söyledi.