Gezi davasında dikkat çeken gelişme! Yeniden yargılama kararını değerlendirecek heyet değişti!

Gazeteci İsmail Saymaz, Gezi Davası'nda yeniden yargılama talebini değerlendirecek heyetin değiştiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Gezi davasında dikkat çeken gelişme! Yeniden yargılama kararını değerlendirecek heyet değişti!

Gezi Davası'nda yeniden yargılama talebini değerlendirecek heyet değiştirildi.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığı habere göre, Gezi tutuklusu Osman Kavala'nın avukatı, Gezi Davası'nda karar heyetinde yer alan başkan ve üyelerinin yeniden yargılamanın yapılacağı görüşmeye katılmamaları yönünde bir talepte bulundu ve bu talep kabul edildi.

Önceki heyet yeniden yargılanma talebine ret kararı vermişti.

Sözcü TV yayınına katılan Saymaz, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Bu talebe göre 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinden Mesut Özdemir ve Murat Bircan'ın Gezi Davası'nda karar veren heyette yer aldıkları görülerek heyet yenilendi. Buna göre, Osman Kavala'nın avukatının yeniden yargılama talebine bakmak üzere 24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şenol Kartal başkan olarak görevlendirildi. Ayrıca 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yer alıp o karar duruşmasına girmeyen hakimlerden Mücahit Kemal Yamak ve Enes Budak ise üye hakim olarak görevlendirildi ve yeni bir heyet oluşturuldu."

Saymaz açıklamasının devamında ise, yeniden yargılama talebini yeni bir heyetin değerlendireceğini söyledi.

Etiketler
Gezi davası Gezi İsmail Saymaz Mahkeme
Son Güncelleme:
Akıllı olmanın sırrı olan baharat! Yıllar önce İbn-i Sina'nın zeka açmak için reçetesiydi Akıllı olmanın sırrı olan baharat! Yıllar önce İbn-i Sina'nın zeka açmak için reçetesiydi
Adana Büyükşehir Belediyesi'nden üniversitelilere gençlik kampı Adana Büyükşehir Belediyesi'nden üniversitelilere gençlik kampı
Gazeteci Çınar, kendisini taciz eden kuryeyi ifşa etti: Yemeksepeti'nden açıklama geldi Oya Çınar, kendisini taciz eden kuryeyi ifşa etti
Atilla Yeşilada yatırımcıları uyardı ve tüyoyu verdi! 1 yatıran 15 alacak Atilla Yeşilada yatırımcıları uyardı ve tüyoyu verdi! 1 yatıran 15 alacak
ÇOK OKUNANLAR
Ayten Gökçer hayatını kaybetti Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu! Yargıtay Başkanı belli oldu!
Ayşe Ateş, tutuklu sanık Emre Yüksel'in videosunu paylaştı: Bağı var mı, yok mu; kendi sesinden dinleyelim! Ayşe Ateş, tutuklu sanık Emre Yüksel'in videosunu paylaştı
Kulis: Soylu'nun sözleri ne anlama geliyor? "Herkes eteğindeki taşları dökecek" Soylu'nun sözleri ne anlama geliyor?
Mehmet Şimşek kararını verdi, kamu bankalarında atamalar netleşti: Kimler görevden alınacak? Şimşek kararını verdi, kamu bankalarında atamalar netleşti