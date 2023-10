Geri dönüşüm işçilerinden Filistin'e destek eylemi: İsrail'i tarihin çöplüğüne atmayın, beş para etmiyor

Filistin-İsrail arasında yaşanan savaşta 22. güne girildi.

İsrail'in sivil noktaları hedef alan saldırıları devam ederken, dün Gazze'ye kara harekatı da başladı.

Yaşanan saldırı ortamına karşılık Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında İsrail'e yönelik protesto eylemleri devam ediyor.

Dün İstanbul Ümraniye'de eyleme çıkan geri dönüşüm işçileri, "İsrail'i tarihin çöplüğüne atmayın, beş para etmiyor" yazılı bir pankartla basın açıklaması yaptı.

İşçilere destek veren Gençlik Komünleri üyesi gençler de "Yoksulun halinden yoksul anlar, zalim İsrail devleti Filistin'e yaptıklarının cezasını çekecek" yazılı döviziyle alandaydı.

Geri Dönüşüm İşçileri Derneği adına konuşma yapan dernek üyesi Mustafa Ay, şunları söyledi:

"Biz geri dönüşüm işçileri olarak buraya sadece acınızı paylaşmak için gelmedik. Yükünüzün altına sırtımızı vermeye geldik. Filistin ve tüm mazlum halkların kaderini dünya devletlerinin alacağı tavır belirlemeyecek. Zaferin yolu direniş ve dayanışmadan geçer. Çöplerden bir hayat kurmayı başaran geri dönüşüm işçileri, zaferden sonra Gazze'de yeni bir hayat kurmak için Filistin halkına omuz vermeye hazır olacak."

İşçilerin okuduğu basın açıklamasının tamamı şöyle:

"Siyonist katil İsrail devleti Filistin halkının kanıyla yazdığı tarihine Gazze’de yeni sayfalar eklemeye devam ediyor. Bu savaşta tarafsızlık yok, bu savaşta amalar faktalar yok. Şimdi dünyada yalnız iki devlet var. Birisi İsrail’in katliamlarına suç ortaklığı yapan emperyalist güçler ve sessizlikle direnişi boğmaya çalışan bölge devletleri, diğeri ise Filistin halkının direnişini boğmaya çalışanlara karşı nefes olmaya çalışan dünyanın mazlum halkları. Gazze düşerse yalnız Filistin kaybetmeyecek, dünyanın tüm mazlum halkları kaybedecek. Geri dönüşüm işçileri bu savaşın tarafıdır. Filistin halkının çektiği acıları bizden daha iyi kim anlayabilir? Elektrik suyu olmayan depolarda yaşayanlardan daha iyi Gazze’yi kim anlayabilir Hayatta kalabilmek için yerini yurdunu terk etmek zorunda kalmanın acısını bizden daha iyi kim anlayabilir? Enkaz olmuş bir şehirde yeni bir hayat kurmaya çalışan Gazze halkını çöplerden hayatta kalmaya çalışan geri dönüşüm işçilerinden daha iyi kim anlayabilir? Anayurdunda hor görülmeyi bizden daha iyi kim anlayabilir? Şu saatlerde biz buradayken Kadıköy’de Aydın KYK yurdunda asansör kazasında hayatını kaybeden öğrenci arkadaşları için gençler eylem yapıyorlar. Kafasını sokacak bir ev bulamayan, çoğu günlerini bir öğün yemekle geçiştiren, gelecekte bir ışık göremediği için intiharı bir çözüm gören gençliğin kaderini değiştirmek için mücadele ediyorlar. Direnen Gazze halkının yaşadığı acıları bu gençlerden daha iyi kim anlayabilir? Filistin halkının yaşadığı acıları anlıyoruz. Ancak anlamanın yetmeyeceğini de biliyoruz. Biz Geri Dönüşüm İşçileri olarak buraya sadece acınızı paylaşmak için gelmedik. Yükünüzün altına sırtımızı vermeye geldik. Filistin ve tüm mazlum halkların kaderini dünya devletlerinin alacağı tavır belirlemeyecek. Zaferin yolu direniş ve dayanışmadan geçiyor. Yurtlarından sürülen Filistinliler bir gün döneceklerine olan inançla evlerinin anahtarlarını saklarlar. O anahtar her geri dönüşüm işçisinin kapısının kilidine uyuyor. Türkiye’de yaşayan her Filistinliye kapımız her zaman açık olacak. Çöplerden bir hayat kurmayı başaran geri dönüşüm işçileri, Zaferden sonra Gazze’de yeni bir hayat kurmak için Filistin halkına omuz vermeye hazır olacak. Biz filistiniz. Filistin bizim. Geri Dönüşüm İşçileri Derneği."

Kaynak: Gerçek Gündem