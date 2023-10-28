Koro İstanbul'dan Cumhuriyet'in 100. yılında 'Biz Atatürk Gençleriyiz' paylaşımı
Cumhuriyetin 100'üncü yılına yalnızca 1 gün kalmışken Koro İstanbul'dan 'Biz Atatürk Gençleriyiz' paylaşımı yapıldı.
Cumhuriyet’in 100’üncü yılına 1 gün kalmışken, çok sesli müziğin başarılı temsilcilerinden Koro İstanbul’dan ‘Biz Atatürk Gençleriyiz’ paylaşımı yapıldı.
Koronun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sevgimizle, bilgimizle, barışla, dostlukla, çalışkanlıkla; cumhuriyetimize hizmet etmeye devam edeceğiz.
Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun!” ifadeleri kullanıldı.
Sevgimizle, bilgimizle, barışla, dostlukla, çalışkanlıkla; cumhuriyetimize hizmet etmeye devam edeceğiz.— koro istanbul (@koro_istanbul) October 28, 2023
Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun!
“Biz Atatürk Gençleriyiz”
Söz-Müzik: Muammer Sun
Şef: @kubrasenyaylar
Korrepetitör: @elifebrusakar pic.twitter.com/vO4FtTRcpM
Koronun şefliğini Kübra Şenyaylar yaparken, Elif Ebru Sakar ise koroya piyanosuyla eşlik etti.
Kaynak: Gerçek Gündem