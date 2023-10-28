Koro İstanbul'dan Cumhuriyet'in 100. yılında 'Biz Atatürk Gençleriyiz' paylaşımı

Cumhuriyetin 100'üncü yılına yalnızca 1 gün kalmışken Koro İstanbul'dan 'Biz Atatürk Gençleriyiz' paylaşımı yapıldı.

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Koro İstanbul'dan Cumhuriyet'in 100. yılında 'Biz Atatürk Gençleriyiz' paylaşımı

Cumhuriyet’in 100’üncü yılına 1 gün kalmışken, çok sesli müziğin başarılı temsilcilerinden Koro İstanbul’dan ‘Biz Atatürk Gençleriyiz’ paylaşımı yapıldı.

Koronun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sevgimizle, bilgimizle, barışla, dostlukla, çalışkanlıkla; cumhuriyetimize hizmet etmeye devam edeceğiz.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun!” ifadeleri kullanıldı.

Koronun şefliğini Kübra Şenyaylar yaparken, Elif Ebru Sakar ise koroya piyanosuyla eşlik etti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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